Yılda dört kez zam gerekiyor

DİSK Genel Başkanı “Milyonlar açlıkla baş başa bırakılmak isteniyor ama başaramayacaklar” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

İktidar cephesinden gelen temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağına yönelik açıklamaya DİSK tepki gösterdi. DİSK-AR Asgari Ücret ve Vergi Raporu düzenlenen bir toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

“Gelirde ve vergide adaletsizlik büyüyor insanca yaşamak istiyoruz!” başlıklı metni DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Asgari ücretin Türkiye’de sembolik bir ücret değil ortalama ücret olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu şunları söyledi: “İşçi sınıfının yarısından fazlası asgari ücrete mahkûm ediliyor, bile isteye enflasyona ezdiriliyor. Enflasyonu artıran işçi ve emekçi ücretleri değil, aşırı dolarizasyon ve şirket kârları. Asgari ücret bugün bile açlık sınırının altında kaldı. Böyle devam ederse yıl sonunda açlık sınırının 4-5 bin lira altında kalacak. Bu şartlar altında iktidarın ara zam yapmama kararı milyonları açlıkla baş başa bırakmak anlamına geliyor. Asgari ücret yüksek enflasyon dönemlerinde yılda 4 kez belirlenmeli. 2024 asgari ücreti derhal güncellenmeli.”

VERGİ DE ADALETSİZ

Vergi sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Devlet transfer harcamaları ve vergiler yoluyla gelirin yeniden bölüşümünü sağlar. Oysa ülkemizde çok kazananın az, az kazananın çok vergi verdiği adaletsiz bir düzenle bu mekanizma tersine işlemekte. Vergiler işçiden, emekçiden, emekliden, dar gelirliden sermayeye, işverenlere, zenginlere kaynak aktarmak için kullanılmakta.”