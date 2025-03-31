Yıldıramazsınız gençleri

HABER MERKEZİ

Saray’ın talimatlıyla başlayan yargı operasyonu kapsamında meydanları adalet talebiyle dolduran yüz binlerce yurttaşın arasından bu zamana dek en az 1879 kişi gözaltına alınırken yine en az 306 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yalnızca İstanbul’da tutuklananların sayısı 268’e yükseldi. Yüzlercesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İktidar örmeye çalıştığı korku duvarıyla üniversite öğrencileriyle başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan eylemleri bastırmak istese de ne gözaltılar ne de tutuklamalar rejimin istediğini vermiyor. Tüm engellemelere, polis şiddetine karşı yurttaşlar meydanlarda, üniversite öğrencileri kampüslerde yaklaşık iki haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 48 kişinin, ardındansa eylemlere katıldığı için tutuklanan yüzlerce kişi için bir araya gelmeye devam ediyor.

Gözünü hırs bürüyen iktidar yargı eliyle, cezaevlerinin kapasitesi yetmeyince geri kalanlar içinse ya ev hapsi kararı verdi ya da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bugüne dek hakkında adli kontrol kararı verilen kişi sayısı 468 olurken yalnızca 489 kişi serbest bırakıldı.

YÜZLERCE KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Şişli’de bulunan Cevahir AVM önünde toplanan ve ardından gözaltına alınan yaklaşık 130 kişiden 4’ü serbest bırakılırken 5’i hakkında tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 27’si hakkında ise ev hapsi kararı verilirken 88 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle yalnızca İstanbul’da eylemlere katıldığı için tutuklananların sayısı 268’e çıktı.

Ankara’da 26 Mart ve 27 Mart’ta gözaltına alınan 33 ODTÜ öğrencisinden 4'üne üç hafta ev hapsi verildi. Gözaltına alınanlardan 2'si ifadesi alınmadan, 15'i yurtdışına çıkış yasağı konularak, diğer 12'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İzmir’de ise 19 Mart’tan bu yana gözaltına alınan 400 kişiden 20’si tutuklandı. Yurttaşlar tutuklanan 300 aşkın öğrencinin serbest bırakılması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

CHP Lideri Özgür Özel İBB Başkanı İmamoğlu ve tutuklu bulunan öğrencileri ziyaret etmek için Silivri Cezaevi’ne gitti. Özel burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darbedeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım. 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. 'Erdoğan'ı protesto edersen Silivri'yi boylarsın' diyorsunuz. Yatarı olmayan suçtan yatıramazsın."

İSVEÇLİ GAZETECİ CEZAEVİNDE

Aynı zamanda İstanbul’da eylemleri takip eden ve 27 Mart Perşembe günü gözaltına alınan İsveçli Gazeteci Joakim Medin önceki gün tutuklandı. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada Medin’in 2023'te Stockholm'de, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi ile düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. Medin'in çalıştığı gazete Dagens ETC'nin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, İletişim Başkanlığı'nın Medin'in tutuklandığına ilişkin yaptığı açıklamadan sonra, "Şu anda söyleyebileceğim tek şey, onun bir gazeteci olduğudur, başka bir şey değil ve gazetecilik yapmak suç olmamalı" ifadelerini kullandı.