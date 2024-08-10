Yıldırım ailesi, kızları Zelal ve Ada için adalet istiyor

HABER MERKEZİ

24 Temmuz’da 11 yaşındaki K.A.’nın kullanımındaki traktörün yoldan çıkarak 5 çocuğa çarpmasıyla çocuklardan 7 yaşındaki G.Ş. ve 7 yaşındaki A.K. yaralanmış, 11 yaşındaki Zelal Yıldırım ile 7 yaşındaki Ada Yıldırım hayatını kaybetmişti.

Yaşananların ardından dosyayla ilgilenen savcı 8 Ağustos’ta olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve talimatlar vermişti. Olayın ardından gözaltına alınan traktörü kullanan K.A.’nın babası Basri Ayaz gözaltına alınmış, 16 saat gözaltında kaldıktan sonra nöbetçi mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Ayaz’ın serbest bırakılmasının ardından Yıldırım ailesi, hem annenin hem de babanın yargılanmasını talep eden bir açıklama yayınladı.

AİLEDEN İFADE ALINMADI

Aile, yaptıkları açıklamada hayatını kaybeden Zelal ve Ada Yıldırım’ın anne ve babasından ifade dahi alınmadığını belirtti.

Açıklamaya göre aile, jandarmaya anne babadan neden ifade almadıklarını sorduğunda “Bu tarif edilemez acının içerisinde bir hafta on gün beklemek istedikleri, bu acı içinde ifade alınmasının taraflarınca doğru olmayacağını düşündükleri” cevabını aldı. Aile, kamuoyunu duruşma günü belirlendiğinde davayı takip etmeye çağırdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bitmedi daha biliyorsunuz, duruşma günü belirlendiğinde hep birlikte orada adalet için haykıracağımıza eminiz. Bir daha bu ülkede hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmasın diye, anne-babaların ciğerine bir daha ateş düşmesin diye talebimiz caydırıcı cezaların verilmesi ve adaletin bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz!"