Yıldırım ailesi, kızları Zelal ve Ada için adalet istiyor
Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Ören-Çat mevkiinde 11 yaşında bir çocuğun kontrolündeki traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Zelal Yıldırım ve Ada Yıldırım’ın ailesinin adalet mücadelesi sürüyor. Açıklama yayımlayan aile, traktörü kullanan çocuğun ebeveynlerin cezalandırılmasını talep etti.
HABER MERKEZİ
24 Temmuz’da 11 yaşındaki K.A.’nın kullanımındaki traktörün yoldan çıkarak 5 çocuğa çarpmasıyla çocuklardan 7 yaşındaki G.Ş. ve 7 yaşındaki A.K. yaralanmış, 11 yaşındaki Zelal Yıldırım ile 7 yaşındaki Ada Yıldırım hayatını kaybetmişti.
Yaşananların ardından dosyayla ilgilenen savcı 8 Ağustos’ta olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve talimatlar vermişti. Olayın ardından gözaltına alınan traktörü kullanan K.A.’nın babası Basri Ayaz gözaltına alınmış, 16 saat gözaltında kaldıktan sonra nöbetçi mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Ayaz’ın serbest bırakılmasının ardından Yıldırım ailesi, hem annenin hem de babanın yargılanmasını talep eden bir açıklama yayınladı.
AİLEDEN İFADE ALINMADI
Aile, yaptıkları açıklamada hayatını kaybeden Zelal ve Ada Yıldırım’ın anne ve babasından ifade dahi alınmadığını belirtti.
Açıklamaya göre aile, jandarmaya anne babadan neden ifade almadıklarını sorduğunda “Bu tarif edilemez acının içerisinde bir hafta on gün beklemek istedikleri, bu acı içinde ifade alınmasının taraflarınca doğru olmayacağını düşündükleri” cevabını aldı. Aile, kamuoyunu duruşma günü belirlendiğinde davayı takip etmeye çağırdı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bitmedi daha biliyorsunuz, duruşma günü belirlendiğinde hep birlikte orada adalet için haykıracağımıza eminiz. Bir daha bu ülkede hiçbir sorumsuzluk cezasız kalmasın diye, anne-babaların ciğerine bir daha ateş düşmesin diye talebimiz caydırıcı cezaların verilmesi ve adaletin bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz!"
NE OLMUŞTU?
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 24 Temmuz 2024’te, 11 yaşındaki K.A. önce bir erkek çocuğunun üzerine sürdüğü traktörle daha sonra yolda yürüyen 4 kız çocuğunu tel örgülere sıkıştırarak kazaya sebebiyet vermişti. Akçadağ’ın Ören Mahallesi’ndeki Çatyol mevkiinde kayısı hasadı sırasında gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 11 yaşındaki sürücü K.A. traktörü bir evin duvarına çarparak durabilmişti.
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan dört yaralı çocuktan Ada Yıldırım (7) ve Zelal Yıldırım (11) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak kurtulan G.Ş. (7) ve A.K. (7)’nin ise tedavileri sürüyor. 11 Yaşındaki traktör sürücüsünün ebeveynleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.