Yıldırım ailesi, kızları Zelal ve Ada için adalet istiyor: Duruşma için çağrı!

Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Ören-Çat mevkiinde 11 yaşında bir çocuğun kontrolündeki traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Zelal Yıldırım ve Ada Yıldırım’ın ailesinin adalet mücadelesi sürüyor.

Açıklama yayımlayan aile, traktörü kullanan çocuğun ebeveynlerin cezalandırılmasını talep etti.

Açıklamada Zelal ve Ada’nın hayatını kaybetmesinin üzerinden 83 gün geçmesine rağmen herhangi bir tutukluluk durumunun bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada 4 Şubat 2025'te yapılacak duruşma için de çağrı yapıldı.

Bilirkişi raporunda Basri Ayaz ile oğlunun %100 kusurlu olduğunu belirten Yıldırım ailesi açıklamada “Talebimiz tutuklu yargılama ve ardından şeffaf, adil, indirimsiz üst sınırdan cezalandırma yönündedir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ailesinin yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bugün, Zelal ve Ada’sız geçen 83. gün



Sürecimize dair kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek ve kamuoyundan dayanışma beklediğimizi belirtmek amacıyla bu açıklamayı yeniden yapma ihtiyacı duyduk.



24 Temmuz 2024'te Malatya'nın Akçadağ İlçesi'ne bağlı Ören-Çat Mevkii'nde, traktör kullanan 11 yaşında bir çocuğun, 1 erkek, 4 kız çocuğunun üzerine traktörü sürmesi sonucu 2 kızımız ağır yaralandı ve maalesef gözümüzden sakındığımız Ada ve Zelal ise hayatını kaybetti.



Zelal ve Ada'nın katledildiği yere hâkim ve savcı 8 Ağustos 2024'te geldi ve gerekli incelemeleri yaparak talimatlarını verdiler. Hâkim ve savcı ile jandarma trafik bilirkişisi de gelerek keşfi yaptı. Deliller toplanarak olay yerinin videosu ve fotoğrafları çekildi. Hâkim, birinci derece görgü tanıklarından Zelal ve Ada'nın teyzesinin ve dayısının da ifadelerini sözlü olarak dinledi. Ayrıca, avukatımız tüm ifadelerimizin savcılık dosyasında olduğunu da kendilerine belirtti.

"HALA TUTUKLULUK HALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Jandarmadan alınan net bilgiye göre, traktörü kullanan çocuğun babası Basri Ayaz olay günü gözaltına alınmış, 16 saat gözaltında kalmış ve vermiş olduğu ifade doğrultusunda nöbetçi mahkeme kararıyla "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı.



Ayrıca, ailemizin adli makamlarla yaptığı görüşmede, olay savcısının daha önce olay yerine gelerek gerekli incelemeyi yaptığını, gerekli işlemler ile hâkime dosyayı sevk ederek akışa uygun işlem yaptığını, tutuklama talebinde bulunduğunu fakat şahsın mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtmiştir.



Bu durum karşısında "hem annenin hem de babanın" tutuklu yargılanması talebimizi yetkili makama avukatımız aracılığıyla ilettik. Adli tatil bitmesine ve dilekçemizi tekrarlamamıza rağmen hala tutukluluk hali söz konusu değil!



Geçen haftalarda tarafımıza ulaşan trafik bilirkişisinin hazırladığı raporda, yaşanan faciada Basri Ayaz ve oğlu K. A.’nın %100 kusurlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yıldırım ailesi olarak talebimiz tutuklu yargılama ve ardından şeffaf, adil, indirimsiz üst sınırdan cezalandırma yönündedir. Gelinen bu noktada, hukukun işlerliğinden yana bir aksi durum gözükmemektedir. Fakat dosya tamamlanmasına, tutuklama için herhangi bir engel bulunmamasına rağmen, kararın hala verilmemiş olması acımızı körüklemektedir.

4 ŞUBAT’TAKİ DURUŞMAYA ÇAĞRI