Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar

Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Güncel
  • 04.07.2024 21:27
  • Giriş: 04.07.2024 21:27
  • Güncelleme: 04.07.2024 21:37
Kaynak: İHA
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar
AA

Iğdır'da 2 kardeşin üzerine yoldırım düştü. Çocuklar toprağa gömülerek kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı. Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursada 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol