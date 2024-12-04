Yıldırım Demirören Beşiktaş hakkında konuştu: Olan bitene seyirci kalamam

İktidara yakın Demirören Medya'nın patronu ve Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın mevcut durumuyla ilgili sahip olduğu gazetelere açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın röportajına göre 29 Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını ancak Beşiktaş'ın bu haline 'seyirci kalamayacağını' belirten Demirören, "Beşiktaş’ın sorunu, başkan adayı ya da adayları değil, başkanlık sorunudur" dedi.

'Uyku uyuyamadığını' belirten Demirören, kulübün yaşananları hak etmediğini söyledi.

"AKLIMA BİR İSİM GELMİYOR"

"Güçlü, etkili, camiayı bir arada tutacak bir başkan ve onun etrafında kenetlenmiş bir yönetime ihtiyaç var" diyen Demirören, aklına bir isim gelmediğini de sözlerine ekledi.

Milliyet'ten Tayfun Bayındır'a da konuşan Demirören, Beşiktaş'ta yaşananlara 'seyirci kalamayacağını' belirterek, "Her Beşiktaşlının gönlünde başkanlık yatar. Ama ben başkanlığa aday değilim. Bu onuru en güzel biçimde yaşadım. Ancak olan bitene de seyirci kalamam. Beşiktaş’ı sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmak bizim Beşiktaşlı karakterimize uymaz" diye konuştu.

DEMİÖREN DÖNEMİ: KATLANAN BORÇ VE AVRUPA'DAN MEN

2004-2012 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapan Demirören, Beşiktaş'ın kendisinden sonraki başkanı Fikret Orman'ın açıklamasına göre kulübü 10 milyon dolar borçla devralıp, 430 milyon dolar borçla bırakmıştı. Demirören'in son sezonunun ardından kulüp, UEFA’nın Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men edilmişti.

Demirören döneminde ligde sadece bir kez şampiyon olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ını ise dört kez müzesine götürmüştü.

Şubat 2012'de Beşiktaş Başkanlığından ayrılan Demirören, 7 sene boyunca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev yapmıştı.