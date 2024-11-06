Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu başkanı oldu

Türkiye Golf Federasyonu 6’ncı Olağan ve 9’uncu Mali Genel Kurulu’nda 125 delegenin oyunu alan Yıldırım Demirören 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu ile mali raporlarının ibra edildiği genel kurulda yeniden başkan seçilen Yıldırım Demirören’in yönetiminde; Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçaylıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmed Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek ve Güray Yazıcı yer aldı.

"GENÇ SPORCULARIMIZA ÇOK ÖNEM VERDİK"

Federasyon Başkanlığı boyunca iletişimde çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Demirören, "İnternet sitemizi yeniledik. YouTube kanalımızı açtık. Basınla diyaloglarımızı daha da geliştirdik. Genç sporcularımıza çok önem verdik. Avrupa'da büyük başarılara imzalar attık. Mühim olan golfün yayılması ve genç sporcularımızın artarak devam etmesi. Yeni ekibimle beraber bunları da her geçen gün üzerine koyarak devam edeceğimizi inanıyorum" diye konuştu.