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Yıldırım düşen apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te yıldırım düşen apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalanlar merdivenle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:32
  • Giriş: 30.08.2024 23:32
  • Güncelleme: 30.08.2024 23:33
Kaynak: İHA
Yıldırım düşen apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi


Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında Cumhuriyet Mahallesi 79 Nolu Cadde’de bulunan 5 katlı bir apartmana yıldırım düştü. Birinci katın mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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