Yıldırım'ın kızı hakkındaki çirkin paylaşımı yaptığı iddiasıyla ismi paylaşılan Candemir'in avukatından açıklama

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kızının Fenerbahçeli futbolcularla olan fotoğraflarına, Twitter'da bir kullanıcı tarafından yapılan çirkin paylaşımların ardından söz konusu paylaşımı yaptığı iddiasıyla ismi paylaşılan Samsunlu Araz Talha Candemir'in avukatı Serpil Dönmez açıklama yaparak müvekkilinin konuyla ilgisi olmadığını ve can güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı.

Avukat Serpil Dönmez, müvekkili adına “galacticos_1905” kullanıcı isimli kişinin tespiti ve cezalandırılması için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Müvekkilin tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin izinsiz yayılması gibi suçlardan korunması adına tüm hukuki süreçlerin takip edildiği belirtildi.

"MASUM BİR VATANDAŞ HEDEF GÖSTERİLDİ"

Samsun'da yayın yapan Gazete Gerçek'in haberine göre; Avukat Serpil Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "http://X.com isimli sosyal medya platformunda, Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızının Fenerbahçeli futbolcular ile paylaşılan fotoğraflarının altına "galacticos_1905" kullanıcı adlı hesap tarafından yapılan gayri ahlaki ve insanlık dışı paylaşım yapılmış olmakla, bu paylaşım kamuoyunda haklı bir kızgınlık ve tepki uyandırmıştır.

Ancak, birkaç kendini dahi zanneden şahıs tarafından müvekkilin instagram isimli sosyal medya platformundaki “ga1acticos” isimli hesabının http://X.com’da yapılan bu adi paylaşımı yapan “galacticos_1905” isimli kullanıcı hesabı ile asılsız biçimde ilişkilendirilmesi akabinde bu haklı kızgınlık ve kamuoyu tepkisi paylaşımı yapan hesap ile herhangi bir suretle ilgisi bulunmayan müvekkil Araz Talha Candemir’in ve ailesinin görüntüleri, kimlik bilgileri, telefon numaraları, ikamet adresi ve sair kişisel bilgileri paylaşılmak suretiyle müvekkilin öldürülmesini teşvik eden mahiyette asılsız paylaşımlarla linç kampanyasına dönüşmüştür.

Öncelikle, “galacticos_1905” isimli kullanıcının tespiti ile cezalandırılmasını talep etmekle birlikte, olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını defaten beyan etmesine rağmen müvekkil hakkında yapılan paylaşımların halkı yanıltıcı biçimde yayılmaya devam etmesi nedeniyle müvekkil hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin izinsiz yayılması, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Yargılama yetkisi yalnızca ve yalnızca Türk Mahkemelerine ait olduğunu, suçluluk sabit olana dek tek gerçeğin masumiyet olduğunu hatırlatırız."