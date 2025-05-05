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Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.05.2025 20:42
  • Giriş: 05.05.2025 20:42
  • Güncelleme: 05.05.2025 20:42
Kaynak: DHA
Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın’a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın’ın cansız bedenine ulaştı. Aydın’ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü. (DHA)

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