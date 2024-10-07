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Yıldırım sebebiyle çıkan orman yangını köylülerin müdahalesiyle söndürüldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yurt
  • 07.10.2024 21:14
  • Giriş: 07.10.2024 21:14
  • Güncelleme: 07.10.2024 21:28
Kaynak: İHA
Yıldırım sebebiyle çıkan orman yangını köylülerin müdahalesiyle söndürüldü
FOTOĞRAF: İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alasökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir ağacın üzerine yıldırım düştü.

Düşen yıldırım sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, köydeki yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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