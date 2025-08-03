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Yıldırım yangını söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yurt
  • 03.08.2025 21:44
  • Giriş: 03.08.2025 21:44
  • Güncelleme: 03.08.2025 21:46
Kaynak: iHA
Yıldırım yangını söndürüldü
FOTOĞRAF: İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Marmaris Yalancıboğaz mevkisinde çam ağacına yıldırım düşmesi sonrası yangın başladı. Bölgeye Muğla orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Arazöz ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yanan sahada orman yağın ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

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