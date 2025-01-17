Yıldırım’da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi, 22. Cadde, 23. Cadde, 24. Cadde ve civarında 20 Ocak 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."