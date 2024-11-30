Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu erken başladı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği merkezde sezonun ilk gününde acemi ve profesyonel pistlerde yoğunluk oluştu. Acemi pistinde kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, geçen yıl kayak sezonunu ancak yıl başında açabildiklerini belirterek, "Türkiye'nin parlayan yıldızlarından birisi olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'de kayak sezonunu açan ilk tesislerden birisi. Bugün itibarıyla hizmete açmış bulunmaktayız. Kasım ayında sezonu açmak bizi de sevindirdi" dedi.