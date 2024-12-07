Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Vali Şimşek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, kar yağışıyla birlikte sezonun erken başladığını söyledi.

Şimşek, bu yılki sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Geçen sezonu 2 ay yaşamıştık. Bu sezonun 4 ay sürmesini bekliyoruz. Bu da diğer istatistiklere yansıyacak. Geçtiğimiz sezon ziyaretçi sayımız 145 bindi, bu sezon 200 bini aşmasını bekliyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl daha da tanınıyor." dedi.

Ulaşım imkanlarının daha da geliştiğini dile getiren Vali Şimşek, şöyle konuştu:

"Sivas-Ankara hızlı tren seferleri başlamıştı. Ardından İstanbul seferleri de dahil oldu. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız girişimlerin ardından İzmir uçak seferleri başladı. Hem Pegasus hem de SunExpress haftada 2 gün karşılıklı sefer yapıyor. İstanbul seferlerimiz zaten devam ediyor. Kayak merkezine ulaşım imkanları artıyor. Kara yolunda ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kayak merkezinden Sıcak Çermik Kaplıcası'na 54 kilometrelik bir yol ağımız var. Bu yolun havaalanı bağlantısı da var. Bunun 17 kilometresi ihale edilmişti, 12 kilometresi bitmiş durumda. Geriye kalan bölüm de kısa sürede tamamlanacak."