Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza: Seferler aksadı

Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Güncel
  • 28.06.2024 07:59
  • Giriş: 28.06.2024 07:59
  • Güncelleme: 28.06.2024 08:00
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza: Seferler aksadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.

BirGün'e Abone Ol