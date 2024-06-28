Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza: Seferler aksadı
Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 28, 2024
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.