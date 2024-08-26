Yıldız oyuncu maça yetişti! Galatasaray Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına çıkıyor. Galatasaray, Young Boys karşısında 3-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve galatasaray maçı şifreli mi sorularının yanıtlar belli oldu.

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARA UYARI

Galatasaray Kulübü, bu akşam (21 Ağustos Çarşamba) Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda oynanacak Young Boys maçı öncesi taraftarlarını uyardı.

Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada bir dizi bilgi verilirken, yaşanacak olası olumsuzluklar durumunda gözaltı yaptırımıyla karşı karşıya kalınabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU

Galatasaray'da, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez İsviçre'ye götürülmedi.

MUSLERA OYNAYACAK MI?

Young Boys maçında sakatlanan kaleci Fernando Muslera ise Young Boys maçında oynayabilecek.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı."

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇININ HAKEMLERİ

Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Mohammad Usman Aslam olacak. VAR hakemleri ise Hollandalı Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank oldu.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden izlenebilecek.

Galatasaray Young Boys canlı izle

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL ÇIKAR?

Galatasaray ilk maçta Young Boys'a 3-2 yenildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için maçın 90 dakikasında Young Boys'u 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. İlk 90 dakika sonunda Galatasaray, Young Boys'a 1 fark atarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Uzatmalarda beraberlik durumu oluşursa maç penaltılara gidecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 15.64 Milyon Euro ayak bastı parası almış olacak. Ayrıca Galatasaray, kazanacağı her grup maçından 2,8 Milyon Euro'yu kasasına koyacak. Beraberliklerde ise taraflara 930 Bin Euro ödenecek.

FUTBOLCULARA PRİM VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Young Boys'u elemeleri halinde futbolculara kişi başı en az 1 milyon TL tutarında prim yatıracak.