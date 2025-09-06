Yıldız Teknik Üniversitesi'nde AKP'li ilçe başkanının oğluna düğün yapıldı

Sarya TOPRAK

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'nün iktidara tahsis edilmesinin ardından Davutpaşa Kampüsü de AKP'nin arka bahçesi yapılmaya çalışılıyor.

Kampüs içinde mezunların veya akademisyenlerin dahi düğün, nikah gibi organizasyonlarına izin verilmezken AKP Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş'un oğlu Muhammed Emin Erkuş'un düğünü yapıldı.

Düğün Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok AKP'li bakan ve ilçe başkanı çelenk yolladı.

AKP'Lİ DOSTLARINIZA MI ÖZEL?

Öğrenciler, "Daha geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan düğünde 15 yaşında bir çocuk katledildi. Üniversiteler bilimin merkezidir, dışarıdan insanların keyfine göre düğün yapabileceği yerler değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan öğrenciler kayyum rektör Eyüp Debik'e, "Herkes kongre merkezini kiralayabiliyor mu, AKP'li dostlarınıza mı özel?" diye sordu.