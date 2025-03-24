Yıldız Teknik Üniversitesi'nde rektörlükten akademisyenlere tehdit

Akademik boykota başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri akademisyenlere de destek çağrısı yaptı. YTÜ'de akademisyen Prof. Dr. Sezgin Çelik, dün akademisyenlerin rektörlük tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Teknik Üniversite rektörü Prof.Dr. Eyüp Debik ve onun kraldan çok kralcılık yapan tetikçileri, öğrencilerin yarın yapacağı boykot kararı dolayısıyla akademisyenleri arayıp tehdit ediyorlarmış.

Üniversite hocası dersine her zamanki gibi girer ve dersini verir. Yoklamasını alır çıkar. Derse gelen gelir, gelmeyen yok yazılır.

Bize akıl vermeyin ve pazar günü akademisyen arkadaşlarımı telefonla rahatsız etmeyin. Devlette şifahen (sözle) iş olmaz. Üniversite resmi bir kurum, akademisyenler ile yazı ile muhatap olun…"

"BU HEPİMİZİN MÜCADELESİ"

Bugün ise akademisyenlerle görüşüp derslerin iptal edilmesini talep eden birçok öğrenci "Dersleri iptal edemeyiz, edersek hakkımızda soruşturma açılacak. Dekanlıktan gelen bilgi bu yönde. Dekanlıklar dersleri iptal etmedikçe yoklama almaya devam etmek zorundayız" cevabını aldı.

Neredeyse tüm bölümlerde en az yüzde seksen devam zorunluluğu bulunan YTÜ öğrencileri BirGün'e konuştu. Tepki gösteren öğrenciler şu ifadeleri kullandı: "Hukuksuzluğa karşı çıkarken hocalarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Diğer üniversitelerde vizeleri iptal eden hocalar var. Biz de benzer bir tavır talep ediyoruz. Bu hepimizin mücadelesi."