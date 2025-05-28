Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Gezi anması
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler, Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü yaklaşırken kampüste anma gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Davutpaşa Kampüsü'nde Gezi Direnişi'nin yıldönümü yaklaşırken anma için buluştu.
Üniversite öğrencileri, "12 yıl önce yanan mücadele ateşi hâlâ güçlü. Gezi'de kaybettiklerimizi unutmayacağız" dedi.
Anmada, 'Gezi'de düşene dövüşene bin selam', 'Gezi şehitleri ölümsüzdür' sloganları atıldı.