Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı
Yıldız Tilbe yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tilbe hastane çıkışında "Tansiyonumu düşürmeye çalışıyorlar" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Yıldız Tilbe tansiyon nedeniyle soluğu özel bir hastanede aldı. Yıldız Tilbe, son sağlık durumuna ilişkin, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor" dedi.
Son olarak hastane çıkışında görüntülenen Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu.
TGRT'de yer alan habere göre Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Yıldız Tilbe, "Tansiyonumu düşürmeye çalışıyorlar" dedi.