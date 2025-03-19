Yıldızlar 40 yaşa meydan okuyor

Spor dünyasında "40 yaş eşiğini" aşan dünya yıldızları, kariyerlerine rekorlar, başarılar, madalyalar, ödüller ekleyerek branşlarında parlamaya devam ediyor. Futbolda Cristiano Ronaldo, basketbolda LeBron James, kayakta Lindsey Vonn, Formula 1’de Lewis Hamilton, genç rakipleriyle boy ölçüşmeye devam ederek yaşın yalnızca bir sayı olduğunu kanıtlıyor.

1985’te Portekiz’in Madeira adasında doğan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 40 yaşını aştıktan sonra Al-Nassr ile çıktığı 7 maçta attığı 4 golle zamana meydan okuyor.

1984 doğumlu LeBron James, 50 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. James, 40. yaş gününden sonra Lakers formasıyla çıktığı 30 maçta 792 sayı 266 ribaunt 245 asistle dikkat çekiyor.

1984 doğumlu ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, 40 yaşında ABD Kayak Takımı'na geri döndü. 3 Olimpik madalyaya sahip sporcu, sakatlıklara rağmen spor kariyerini uzun yıllardır devam ettiriyor.

1985'te doğan Lewis Hamilton, Ferrari için Formula 1'de bu sezon 8'inci şampiyonluk için direksiyonun başına geçti. Avustralya Grand Prix'de istediğini alamayanHamilton, 10. sırada finişe geldi.