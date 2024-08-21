Yıldızlar Gemlik’te buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Sinemacı Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gemlik Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin koordinatörlüğünü Erkan Can üstleniyor.

Jüri başkanlığını ise yönetmen Serdar Akar yapacak. Jüri üyeleri arasında oyuncular Ahu Türkpençe ve Deniz Çakır, senarist Mehmet Ercan Erdem, yönetmen Hakan Algül ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın yer alacak.

Festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Kısa Film Yarışması, "Kurmaca/Deneysel", "Belgesel" ve "Animasyon" olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek. Başvurular 10 Eylül’de sona erecek.