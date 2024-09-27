Yıldızlar yoldaşın olsun Turan Eser

Haber Merkezi

İsviçre’de önceki gün 65 yaşında hayatını kaybeden BirGün yazarı ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun eski genel başkanı Turan Eser için yarın Basel’de tören yapılacak. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK), paylaştığı bilgilere göre Eser için saat 12.00’da Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek.

10 yılı aşkın bir süre boyunca BirGün Gazetesi’nde yazan, Alevi-Bektaşi inancına yönelik yaptığı sosyo-kültürel araştırmalarla bilinen Eser için birçok kurum tarafından anma mesajları yayımlandı.

Alevi Bektaşi Federasyonu’nundan yapılan açıklamada, "Acımızı ifade edecek söz bulamıyoruz! Alevi örgütlülüğünün emektarı, dost, yoldaş, abi… Önceki dönem genel başkanımız Turan Eser Hakk’a yürüdü. Devri daim olsun" denildi.

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ise açıklamasında, şunları ifade etti: "Araştırmacı-Yazar, Yapımcı ve Yol TV Haber Portalı Yayın Koordinatörü Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinde derneğimizin yönetim kurullarında yer alan, mücadeleci bir kişiliğiyle örnek bir insan olan Turan Eser canımızı yıldızlara uğurlarken, eserleriyle her zaman bizlerle birlikte olacaktır. Yıldızlar yoldaşı olsun."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe de şunları kaydetti: "Demokratik Alevi örgütlülüğüne büyük katkılar sunan Turan Eser dostumuz Hak ile Hak oldu. Kahrolası hastalık ile girdiği mücadeleyi maalesef kaybetti. Çok üzgünüm. Devrin asan olsun sevgili dostum. Seni asla unutmayacağız."

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan yayımlanan mesaj ise şöyle:

"Değerli Turan Eser, Türkiye’de ve İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler almış, Alevi örgütlülüğüne gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa genelinde büyük katkılar sağlamıştır. Kendisi, her daim yolumuzun rehberlerinden biri olmuş, toplumsal adalet ve hakikat mücadelesinde büyük bir bilge olarak yanımızda yer almıştır. Devri daim olsun. Eser ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

TOPLUMSAL BARIŞI SAVUNDU

Britanya Alevi Federasyonu’ndna yapılan açıklamada da şunları ifade edildi:

"Araştırmacı- Yazar Turan Eser canımız, abimiz bugün vedasını bıraktı. Üzgünüz demek hafif kalır. Alevi hareketi bir değerini daha kaybetti. Umutlarını yazarak, çizerek sesimize ses katarak birleştirenlerdendi. Toplumsal barışı ve hakikati savundu, bu uğurda mücadele etti ve kalıcı eserler kazandırdı. Gittiği her alanda insan ilişkileri, samimiyeti, gülüşü ile tanıyan herkeste iz bıraktı. Çok erken bir veda oldu. Seni çok özleyeceğiz. Hep aklımızda olup, hatırda kalacaksın"