Yıldızlardan Gazze’ye destek

Ayal EL-KHALDİ

Hollywood’un büyük sendikasına üye 700’den fazla isim, sendikalarından Filistin’e destek veren isimlerin fişlemelere karşı güvence alınmasını istedi.

Çarşamba günü yayımlanan bir açık mektupta, oyuncular ve eğlence sektörü emekçileri sendikası Beyaz Perde Aktörleri Derneği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) yönetiminden İsrail’in Gazze Şeridindeki bombardımanlarının yanı sıra sektördeki “McCarthy dönemi cadı avını aratmayacak şekilde, Filistinlilerin acılarını paylaşan üyelere yönelik baskıları” da kınamasını talep etti.

“Masum Filistinli sivillerin, sağlık çalışanlarının ve gazeteci dostlarımızın hedef alınarak öldürülmesine karşı ses çıkarılmasını talep ediyoruz… Çalışanlarla, sanatçılarla ve dünyanın her yerinde baskı altındaki insanlarla dayanışmamıza dair en ufak şüphenin yok edilmesini bekliyoruz” denilen açıklamada, Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, Common, Susan Sarandon, Riz Ahmed ve Rosie O’Donnell’ın imzası bulunuyor.

Mektupta ayrıca SAG-AFTRA’nın 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırısını kınayan bir açıklama paylaşılırken, İsrail’in “insan haklarını açık ihlallerine ve ülkenin Filistin toprakları ve yaşamlarındaki on yıllardır süren işgaline karşı” sessiz kaldıkları da belirtildi. Birçok Hollywood ünlüsü, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını eleştirdikleri için baskı görmüş, stüdyolarla ve menajerlik ajanslarıyla ilişikleri kesilmişti.

‘CEZALANDIRILIYORUZ’

Geçtiğimiz kasım ayında Meksikalı oyuncu Melissa Barrera sosyal medya hesabından İsrail’i protesto eden bir paylaşımda bulunduğu için Scream film serisinden atılmış, serinin yapım şirketi olan Spyglass Medya Grubu, paylaşımın “antisemitist” olduğunu iddia etmişti.

Barrera, İsrail’i “soykırım ve etnik temizlik” yapmakla suçlayan bir paylaşımı kendi hesabından yeniden paylaşmıştı. Aynı gün, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek için düzenlenen bir yürüyüşte, Amerikan halkının İsrail-Filistin çatışması konusunda “artık beyinlerinin yıkanmadığını” söylediği için menajer/temsilci şirketi ile ilişiği kesildi. Eğlence sektöründen isimler, Filistinlilere destek için ses çıkarmalarından dolayı “cezalandırıldıklarını” belirtiyor. Sendika üyesi oyuncular, sendika yönetimiyle ortak bir açıklama hazırlamak için birden fazla girişimde bulunduklarını, ancak çabalarının dikkate alınmadıklarını açıkladı.

SAG-AFTRA Yönetim Kurulu Üyesi ve grev önderi Gabriel Kornbluh, sendika yönetimini eleştirerek, eylemsizliklerinin geçtiğimiz yıl aylar süren grevin inşa ettiği dayanışmayı zayıflatmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.

Kaynak: middleeasteye.net

Çeviren: Yusuf Tuna Koç