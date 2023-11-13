Yıldızspor 45 FK BAL’da zirveye çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden 3 Manisa takımı 6. haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Manisa’nın Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’taki temsilcileri Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 FK ve Manisa 1965 Spor Kulübü 6. hafta maçlarını tamamladı.

Yunusemre Belediyespor İzmir ekiplerinden Bayındırspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, Yıldızspor 45 FK kendi evinde Bilecek 1969 Spor Kulübünü 1-0 yenerek 14 puanla ligin ilk sırasına yükseldi. Manisa 1965 Spor Kulübü de kendi evinde ağırladığı Belediye Bolvadin Termal Spor’u 5-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Yunusemre Belediyespor kendi evinde Kütahya İl Özel İdaresini ağırlarken Yıldızspor 45 FK deplasmanda Tire 2021 FK’ya konuk olacak. Manisa 1965 Spor Kulübü ise haftayı bay geçecek.