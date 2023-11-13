Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yıldızspor 45 FK BAL’da zirveye çıktı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 12:47
  • Giriş: 13.11.2023 12:47
  • Güncelleme: 13.11.2023 12:48
Kaynak: İHA
Yıldızspor 45 FK BAL’da zirveye çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden 3 Manisa takımı 6. haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Manisa’nın Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’taki temsilcileri Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 FK ve Manisa 1965 Spor Kulübü 6. hafta maçlarını tamamladı. 

Yunusemre Belediyespor İzmir ekiplerinden Bayındırspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, Yıldızspor 45 FK kendi evinde Bilecek 1969 Spor Kulübünü 1-0 yenerek 14 puanla ligin ilk sırasına yükseldi. Manisa 1965 Spor Kulübü de kendi evinde ağırladığı Belediye Bolvadin Termal Spor’u 5-1 yendi. 

Ligin 7. haftasında Yunusemre Belediyespor kendi evinde Kütahya İl Özel İdaresini ağırlarken Yıldızspor 45 FK deplasmanda Tire 2021 FK’ya konuk olacak. Manisa 1965 Spor Kulübü ise haftayı bay geçecek. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 