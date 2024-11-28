Yıldönümü ziyareti: Papa Türkiye'ye geliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre; Papa Francis bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

İLK KONSİL, 325 YILINDA İZNİK'TE DÜZENLENDİ

Hıristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı konsillerin ilki 325 yılında İznik'te düzenlenmişti. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, bu sene haziran ayında İstanbul'dan gelen Fener Rum Patrikhanesi heyetini kabul eden Papa Franciscus, bu gruptakilere de gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi 'tüm kalbiyle istediğini' söylemişti.

Mayıs ayının başında yaptığı bir konuşmada Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa'nın önce İstanbul daha sonra İznik'i ziyaret etmeyi planladığını belirtmişti.