Yılı cezaevinde geçiren İmamoğlu'ndan onlarca icraat: 2025 İBB için hizmet dolu geçti

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılında İBB tarafından hayata geçirilen hizmetleri paylaştı.

İmamoğlu, X sosyal medya platformundaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda "2025 yılı, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz için; bütün hukuksuz uygulamalara, bürokratlarımızın gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmalarına, bitmeyen ekonomik krize rağmen, hizmetle dolu geçti. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum, sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB’nin 2025’te hayata geçirdiği sosyal hizmetler, ulaşım, çevre, kültür-sanat, spor, altyapı gibi birçok alanda yapılan icraatlar şöyle aktarıldı:

"2025 İCRAATLARI

• 18 yeni kreş açtık.

• 9,7 milyon litre Halk Süt dağıttık.

• Zeynebiye Camii'ni ibadete açtık.

• Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu açtık.

• Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu açtık.

• 4 yeni Kent Lokantası açtık.

• 316 bin anneye Anne Kart desteği sağladık.

• 6.232 üniversiteliye barınma imkanı sunduk.

• 30 bin kız çocuğuna "Kızlar Okusun Diye" eğitim desteği verdik.

• Kayışdağı Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin temelini attık.

• Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Glütensiz Üretim Tesisi'ni açtık.

• Bölgesel İstihdam Ofisleri'yle 45.817 kişinin iş bulmasına aracı olduk.

• Günlük raylı sistem yolculuklarını 3,1 milyona çıkardık.

• Kabataş Transfer Merkezi'nin tamamını hizmete açtık.

• Büyükçekmece Cep Otogarı'nı hizmete açtık.

• M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında sona yaklaştık.

• 55G ve 50G hatlarını hizmete aldık.

• Filoya 200 yeni Özel Halk Otobüsü ekledik.

• M5 Üsküdar-Samandıra metrosunun Sultanbeyli uzatmasını son aşamaya getirdik.

• 17 şehir parkı ve 1 köy parkını yeniledik.

• Cendere Yaşam Vadisi 3. Etabı'nı tamamladık.

• Kent ormanlarında 3,7 milyon kişiyi ağırladık.

• 11.800 ağaç diktik.

• 672 bin ağacın bakımını yaptık.

• 3.400 anıt ağacı koruma altına aldık.

• Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'ni açtık.

• 6,5 milyon ton atığı bertaraf ettik.

• 7.772 ton kompost ürettik.

• Deniz ve kıyılardan 10 bin m³ atık topladık.

• Geri dönüş tesislerimizde attıkları dönüştürerek 177 milyon TL tasarruf sağladık.

• 2019'dan bugüne Kütüphane sayısını 76'ya çıkardık.

• 3 projeyi tamamlayarak hak sahiplerini evlerine kavuşturduk.

• 2 yeni kentsel dönüşüm projesinin temelini attık.

• 22 projede yapım çalışmalarına devam ediyoruz.

• 311 sözleşme, 433 tapu ve 107 anahtar teslimi gerçekleştirdik.

• 4.313 hak sahibine kira ve mali destek sağladık.

• 49 müzede 5,4 milyon ziyaretçiyi ağırladık.

• 2 yeni İstanbul Kitapçısı'nı hizmete açtık.

• Şehir Tiyatrolarında 598 bin seyirciyi sanatla buluşturduk.

• Turhan Selçuk Kültür Evi'ni açtık.

• Koltuk Senin ile gençleri etkinliklerle buluşturduk.

• 280 noktada 10.811 etkinlik düzenledik, 6.780.188 İstanbulluyu ağırladık.

• Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'ni açtık.

• Sancaktepe Safa Tepesi, İsmet İnönü ve Balat Spor Tesisini açtık.

• 74 spor tesisinde 888 bin kişiyi sporla buluşturduk.

• Spor okullarında on binlerce çocuğa ulaştık.

• Engelli bireyleri spor alanlarıyla buluşturduk.

• İstanbul Maratonu'nda 166 milyon TL'yi aşan bağış toplandı.

• Okul salonları ve açık alanlarda sporu yaygınlaştırdık.

• Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdik.

• 16 ilçede, 207 mahallede, 14 milyonu aşkın yazlık ve kışlık fide dağıttık.

• Küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım desteği verdik.

• Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda Ata tohumlarını korumaya aldık.

• Silivri'den Tuzla'ya 363.753 ton asfalt serdik.

• 107 bin m² yaya alanını yeniledik.

• 42 bin metre oto korkuluk yerleştirdik.

• 295 alt ve üst geçitte bakım çalışması yaptık.

• 466 km su ve atık su hattı döşedik.

• 1,4 milyar m³ atık suyu arıttık.

• 2019'dan bu yana kayıp-kaçak oranını %18,63'e düşürdük."