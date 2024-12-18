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Yılın en iyileri Banda ve Lookman

Spor
  • 18.12.2024 05:00
  • Giriş: 18.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 18.12.2024 06:00
Yılın en iyileri Banda ve Lookman
Ademola Lookman, Barbra Banda

Mahir KANAAT

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende, İtalya’da Seri A takımlarından Atalanta Bergamo’da top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti. Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.

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