Yılın en iyileri yarın belli olacak

FIFA Yılın En İyileri Ödülleri, yarın Katar’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’daki tören TSİ 20.00’de başlayacak.

Organizasyona FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, üye federasyon temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri dahil olmak üzere yaklaşık 800 davetli katılacak.

Törende, oylama sonucunda erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11’i ödülleri verilecek.

Ayrıca yılın en iyi golü ile en iyi taraftar ödülleri de sahiplerini bulacak. Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için adaylar daha sonra açıklanacak.

YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ ADAYLARI

En iyi erkek futbolcu:

Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool)

En iyi kadın futbolcu:

Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Lauren James (Chelsea), Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Olimpik Lyon)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör:

Javier Aguirre (Meksika), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portekiz), Arne Slot (Liverpool)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör:

Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Olimpik Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (İngiltere)

En iyi erkek kaleci:

Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Münih), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter), Wojciech Szczesny (Barcelona)

En iyi kadın kaleci:

Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Olimpik Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

En iyi taraftar:

Alejandro Ciganotto (Arjantin), Manolo el del Bombo (İspanya), Zakho (Irak)