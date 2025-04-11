Yılın haberi ödülünü elden teslim alamadı

Haber Merkezi

Gözaltına alınan çalışma arkadaşımız Timur Soykan dün Ankara’da Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin yılın haberi ödülün de elden teslim alamadı. Soykan "Skandal Düğün" haberi ile ödüle layık görülmüştü.

Gözaltılarla ilgili konuşan CHP Lideri Özgür Özel ise şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreni töreninde ödül vereceğim kişi Timur Soykan'dır. Timur Soykan skandal düğün haberiyle ödül aldı. Yani düğüne davet ettiği kişilerin yaptığı takılardan zenginleşen kişiyle ilgili yaptığı haberle ilgili ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11.00'de randevulaşıp gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisle birlikte alındı ve onlarca polisle birlikte alındığı, alınan Timur Soykan'ın YouTube'da Onlar TV kanalında yayınlanan programlarını milyonlar izliyor. Ama güya Murat Ağırel'le birlikte sözde şantaj, tehdit suçlamalarıyla kendileri yıldırmak amacıyla bir kez daha sabah erkenden alındılar. Ben değerli eşleriyle görüştüm, dayanışma duygularımızı ilettim. Süreci en yakından arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz takip ediyorlar"