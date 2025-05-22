Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı: Riskler arttı, enflasyon tahmini değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olduğunu açıkladı.

Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olduğunu bildiren Karahan, 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminlerini de koruduklarını kaydetti.

Banka, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyor. Öte yandan zirai don hadisesinin işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekilen raporda, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıların artabileceği vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SORUSUNA YANIT

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zamla ilgili bir soruya, Enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkililerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin soruya da yanıt veren Karahan, "19 Mart günü yurt dışı bankalarla Türk bankaları arasındaki döviz işlem limitleri çok kısa sürede doldu. Son 15 yıldaki en yüksek işlem hacminin birkaç katı döviz işlemi gerçekleşti. O gün hızlı bir şekilde adım attık" ifadelerini kullandı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükseldi. Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artarken, enflasyonda ülkelere göre değişen etkiler söz konusu.

Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı. Tarife adımları sonrasında piyasalarda daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor.

Merkez bankaları indirim süreçlerini temkinli sürdüreceklerini vurgulamaya devam ediyor. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte arttı. Anket bazlı göstergeler sanayide daha zayıf bir görünüme işaret ediyor. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALDI"

İlk çeyrekte yurt içi talep ivme kaybetmekle birlikte öngörülerin üzerinde seyretti. Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor.

İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı. Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patikayla daha uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patikayla daha uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.

Talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacağımızı tekrar vurgulamak isterim. Enflasyondaki düşüş süreci devam ediyor.

Son rapordan bu yana enflasyon öngördüğümüz tahmin aralığının altında gerçekleşti. Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret ediyor.

"GIDA FİYATLARI ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI"

Mayıs ayı öncü verileri enflasyonda, nisan ayından daha düşük bir seyre işaret ediyor.

Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Eğitim ve kira kalemleri hizmet enflasyon grubunu yukarı çekiyor. Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğuna ima ediyor.

Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.

Enflasyon beklentilerindeki görünüm para politikasındaki sıkı duruşu korumayı gerektiriyor. Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi.

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından risklerini değerlendirerek sıkı parasal duruşu güçlendirdik.

TL varlıklardan çıkış para piyasası fonları kaynaklı. Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Hanehalkı YP mevduat talebi son PPK toplantısının ardından yavaşladı. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık giderek azaldı.

Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor.

Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu ilerliyor. KKM bakiyesinin azalması TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor. İhtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."