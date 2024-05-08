Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu’nu yarın açıklayacak. Buna göre üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu’nu yarın Ankara’da açıklayacak. Buna göre üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre; Başkan Fatih Karahan yarın Enflasyon Raporu 2024-II’nin tanıtımı amacıyla saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bankanın X ve Youtube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

TCMB, 8 Şubat'ta açıklanan yılın ilk enflasyon raporuna göre; yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmemişti. Buna göre; 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9 olmuştu.