Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak: Ekonomistlerin beklentisi ne?
Merkez Bankası, yarın yılın ikinci faiz kararını açıklamak üzere Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Ekonomistler, Merkez'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor.
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.
FAİZ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermişti.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirmişti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.