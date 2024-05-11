Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 1 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSD, 2024'ün Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini paylaştı.

Nisanda resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-minibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.