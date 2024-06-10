Yılın ilk 5 ayında 41 kadın şüpheli bir şekilde öldü

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mayıs ayı kadın cinayetleri raporunu paylaştı. Mayıs ayında erkekler tarafından 36 kadın katledildi. Rapora göre, kadınları öldüren erkeklerin 15’i aile içinde, 2’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek. Katledilen kadınların 8’i ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Verilere göre, katledilen kadınların 19’u ateşli silahla, 7’si kesici aletle öldürüldü. Rapora göre öldürülen kadınların 17’si evli, 10’u bekar, 6’sının medeni durumu bilinmiyor.

Kadınların 17’si kendi evinde, 12’si kamusal alanda öldürüldü. Federasyonun ilk 5 aylık raporuna göre de 183 kadın erkekler tarafından katledildiği, kadınları öldüren erkeklerin 61’i aile içinde, 33’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek olduğu kaydedildi. Raporda, ayrıca şu verilere yer verildi:

• Katledilen kadınların 41’i şüpheli şekilde öldü.

• Kadınların 102’sİ ateşli silahla, 39’u kesici aletle öldürüldü.

• Öldürülen kadınların 88’i evli, 45’i bekar, 30’unun medeni durumu bilinmiyor.

• Kadınların 105’i kendi evinde, 6’sı çalıştığı yerde, 56’sı kamusal alanda öldürüldü.