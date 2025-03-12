Yılın ilk dut fidanları çiftçilerle buluştu

Türkiye’de ipek böcekçiliğini geliştirmek için 2017 yılından bu yana her yıl kendi tesislerinde dut fidanı üreterek çiftçilere dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk dut fidanlarını üreticiyle buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçiye ek gelir sağlayan ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Dut Çeliği Üretim Tesisinde üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Koza Birlik arasında imzalanan "İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi" iş birliği protokolü ile 2 bin dut fidanı, başta Eskişehirli üreticiler olmak üzere çevre illerden de gelen üreticilere, düzenlenen törenle birlikte dağıtıldı.



Üretmeye her zaman devam edeceğiz"

İlk olarak konuşan Koza Birlik Mayıslar Şube Müdürü Kenan Gecengi, "İpek böceklerinin tek besin kaynağı bildiğiniz üzere dut fidanı. O yüzden üreticilerimizin ipek böceği giderlerini sıfırlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle yaklaşık 8 yıldır üretim yapıyoruz ve üreticilerimize ücretsiz olarak bu fidanları dağıtıyoruz" diye konuştu.

Sakarı Vadisini temsilen konuşan İğdir Mahallesi’nden Elif Turan, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etmek istiyorum. Üretmeye her zaman devam edeceğiz ve başkanımızın bir kadın olarak arkamızda durmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. İğdir Mahalle Muhtarı Mehmet Sadık Kaya ise, "Bizler Başkanımızdan üretmeyi talep ettik ve Başkanımız da uygun gördü. Zaten bizim köyün geçim kaynaklarından biriydi. Bunu kabul edip hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Fidanlarımızı alan üreticilerimiz üreterek tekrar ipeğe can veriyor"

Kırsal kalkınmaya devam edeceklerini söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Eskişehir’de dut yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği kadim bir kültür fakat zamanla yok olmuş. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren özel bir proje ekibi kurarak bu konuyla yakından ilgilendik ve yaklaşık 8 yıldır Koza Birlikle beraber bizim arazilerimizde dut fidanlarını yetiştiriyoruz. Ücretsiz olarak da Türkiye’nin dört bir yanında dağıtıyoruz. Fidanlarımızı alan üreticilerimiz üreterek tekrar ipeğe can veriyor. Kadınlarımızın o güzel dokuma tezgahlarının başında, ipek ürünlerini tekrar görme şansını elde ediyoruz. Tabii bu ipek yolculuğunda Eskişehir’in yeniden canlanması için haritamızı netleştirelim istedik. Biliyorsunuz ipek yolu haritası çok tartışmalı bir haritadır. Çin’den başlar, Anadolu’yu geçerek Avrupa’ya uzanır. Özel çabalarımızla doğruya tam yakın bir ipek yolu haritasını elde ettik ve Midas İpek Evi’mizde o haritayı sergiliyoruz. Buraya gelen her vatandaşımızın o haritaya bakarak buradan ayrılmasını istiyoruz."



Hem şehrimize hem ülkemize üreterek şifa getireceğiz"

Eskişehir ipek böcekçiliğini kadim şekilde yapan bir şehir ve bugün Sakarı Vadisi’nde tekrar hayat buluyor. Hep beraber ipek böcekçiliğine ve ipeğe sahip çıkacağız. Biliyorsunuz seçim vaatlerimden bir tanesi de bir İpekköyü kurma projesiydi. Bu projeyi tam da ipek böcekçiliğinin can damarı olan İğdir ve Mayıslar Bölgesini kapsayacak şekilde yapıyoruz. Projemiz kapsamında ipek yorganı da üreterek farklı bir üretim metodu deneyecek ve kadınlarımızın aile ekonomisine katkı getirecek şekilde çözümler sunacağız. Bir taraftan da orada örnek bir köy kuracağız. O köyü de hep beraber dönüştüreceğiz. Bu güzel yolculukta bize eşlik ettiğiniz, yanımızda olduğunuz ve bize güç verdiğiniz için teşekkür ediyor, bugün aldığınız dut fidanlarını o güzel bereketli topraklarınıza dikerek hem şehrimize hem de Türkiye’ye şifa getirecek şekilde yetiştireceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, üreticilere dut fidanlarını takdim etti. Fidan dağıtımının ardından Başkan Ünlüce, üreticilerle birlikte Midas İpek Evi’ni gezdi. Eskişehir Turistik El Sanatları Merkezi’nde düzenlenen dut fidanı dağıtım törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Koza Birlik Mayıslar Şube Müdürü Kenan Gecengi, belediye bürokratları ve üreticiler katıldı.