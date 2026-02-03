Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı

TÜİK 2026 yılının ilk Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre 2026 Ocak ayının enflasyonu yüzde 4,84 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış oldu.

HEDEFİ TUTTURAMADILAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cevdet Yılmaz aralık ayından bu yana sürekli yıllık enflasyonun yüzde 20'li rakamlara gerileyeceğini belirtiyordu. Açıklanan rakamlara göre iktidar yine hedefi tutturamadı.

KONUT YILIN ZİRVESİNDE

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

AYLIK EN ÇOK GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

174 ALT SINIFIN 157'SİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

***

"GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU"

Hazine ve Maliya Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda gıa fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğunu ifade etti.

Şimşek şunları söyledi: "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."