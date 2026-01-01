Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da hafta içi çalışma günlerinde yüzde 80-90'ları gören trafik yoğunluğu yeni yılın ilk sabahında yüzde 2'lere kadar düştü.

Yılbaşı nedeniyle uygulamaya konulan ve 28 saat süreyle geçerli olan kısıtlamalar da aşama aşama kaldırıldı.

İstanbul, olağanüstü güvenlik önlemleri altında bir yılbaşını geride bıraktı. 50 bini aşkın güvenlik görevlisi ile çok sayıda belediye ekibinin görev yaptığı kentte trafik yoğunluğu dün akşam saatlerinde yüzde 74 civarına ulaştı.

İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğu azalırken, yılbaşı önlemleri kapsamında çok sayıda cadde ve sokak araç girişine kapatıldı.

Gece yarısından sonra Sarıyer ve Beykoz gibi kentin kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı ara yollarda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Yollar ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 2'LERE KADAR DÜŞTÜ

Yılbaşında İBB’ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak’ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz gerçekleştirildi.