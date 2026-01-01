Yılın ilk haftasında vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın ilk haftasında komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

Brendan Fraser, Takehiro Hira ve Mari Yamamoto'nun başrollerini paylaştığı Japon yönetmen Hikari'nin filmi "Kiralık Aile" vizyona giriyor.

Tokyo'da geçen film, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya'daki bir "Kiralık Aile" ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikayeyi konu alıyor.

Brendan Fraser'in canlandırdığı filmin kahramanı, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dahil oldukça, performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşırken, beklenmedik bağlar kurmaya başlar. Bu yolculuk, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini sağlar.

"D.I.S.C.O."

Ömer Faruk Sorak'ın filmi "D.I.S.C.O.", aksiyon ve komedi karışımı bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut'un rol aldığı film, istihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun mesleğini öğrenen Zafer'in hikayesini anlatıyor.

"MUHTEŞEM MARTY"

Timothee Chalamet, Odessa Azion, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher ve Sandra Bernhard'ın başrollerini paylaştığı "Muhteşem Marty" dram ağırlıklı bir biyografiyi beyaz perdeye taşıyacak.

Josh Safdie yönetmenliğinde çekilen film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty Mauser'ın kazanmak uğruna yaptıklarını ve bu eylemlerinin sonuçlarını anlatıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Korku ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım Rohan Campbell, Ruby Modine ve David Lawrence Brown'un oynadığı Mike P. Nelson'un filmi "Sessiz Gece, Kanlı Gece" izleyicilerle buluşacak.

Anastasiya Düz'ün çektiği "Babil-i Cin 2", yatalak babaannesi için tuttuğu bakıcının beraberinde getirdiği varlıklarla mücadeleye giren genç bir kızın hikayesini merkezine alıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Antonina Ruzhe'nin çektiği Rus yapımı anime film "Maşa ile Koca Ayıcıklar" ormanda bir sihir sonucu sevimli bir keçiye dönüşen erkek kardeşini kurtarmak için çocukluğundan beri tanıdığı masal kahramanları olan üç ayı ile güçlerini birleştiren Maşa'nın mücadelesini beyaz perdeye yansıtacak.

Çinli yönetmen Chao Zhang'un filmi "Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk", amcasıyla deniz tabanındaki gizemi araştırırken aniden Mariana Çukuru'na sürüklen ve kendini okyanusun merkezinde, akıl almaz bir su altı macerasın içinde bulan bilimsel denizaltı Comma'nın hikayesini konu alıyor.

Mustafa Nebi Filik'in yönettiği yerli animasyon "Lumi'nin Kayıp Yumurtası", neslinin devamını sağlayacak tek yumurtası kaybolan dünyadaki son dinozor olan Lumi'nin, umudunu yeniden bulmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.