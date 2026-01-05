Yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Yılın ilk kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.10'da toplandı

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

Kabinede süreç ile Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.