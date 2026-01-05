Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yılın ilk toplantısına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Güncel
  • 05.01.2026 17:16
  • Giriş: 05.01.2026 17:16
  • Güncelleme: 05.01.2026 17:20
Kaynak: Haber Merkezi
Yılın ilk Kabine toplantısı başladı
Fotoğraf: AA

Yılın ilk kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.10'da toplandı

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

Kabinede süreç ile Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.

BirGün'e Abone Ol