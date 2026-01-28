Yılın ilk MGK'si bugün toplanıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

15:30'da başlaması beklenen toplantının ana gündem başlığının Suriye olması bekleniyor.

MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da ele alınacak. Gazze'nin yeniden inşasına dönük çabalar ve diplomatik temaslar da toplantıda değerlendirilecek.

MGK'de İran'da yaşanan rejim karşıtı protestoların ardından Washington ile Tahran arasında yükselen gerilim de ele alınacak.