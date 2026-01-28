Yılın ilk MGK'si toplandı: Gündem Suriye

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Saray'da başladı.

Toplantının öne çıkan gündemi Suriye. Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden çözüm süreci doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.