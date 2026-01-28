Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yılın ilk MGK'si toplandı: Gündem Suriye

Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Saray'da başladı.

Güncel
  • 28.01.2026 16:39
  • Giriş: 28.01.2026 16:39
  • Güncelleme: 28.01.2026 16:42
Kaynak: Haber Merkezi
Yılın ilk MGK'si toplandı: Gündem Suriye

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Saray'da başladı.

Toplantının öne çıkan gündemi Suriye. Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden çözüm süreci doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

BirGün'e Abone Ol