Yılın ilk MGK toplantısı başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yılın ilk MGK toplantısı saat 16.30'da Beştepe'de başladı.
Kaynak: AA
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.
Kurul, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.
Yeni Kabine üyelerinin de yer aldığı ilk MGK toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
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