Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yılın ilk MGK toplantısı başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yılın ilk MGK toplantısı saat 16.30'da Beştepe'de başladı.

Güncel
  • 25.01.2024 17:18
  • Giriş: 25.01.2024 17:18
  • Güncelleme: 25.01.2024 17:28
Kaynak: AA
Yılın ilk MGK toplantısı başladı
Fotoğraf: AA

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Kurul, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.

Yeni Kabine üyelerinin de yer aldığı ilk MGK toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol