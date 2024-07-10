Yılın ilk yarısında 221, haziranda 38 kadın öldü

Haber Merkezi

TKDF’nin yılın ilk yarısına ilişkin hazırladığı kadın cinayetleri raporuna göre, 221 kadın hayatını kaybetti. Geçen senenin ilk 6 ayına oranla cinayetlerde artış yaşandığı görüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), kadın cinayetlerine ilişkin 6 aylık raporunu paylaştı. Rapora göre, 1 Ocak – 30 Haziran ayında 221 kadın hayatını kaybetti. Kadınların 42’si şüpheli şekilde hayatını kaybederken 179’u erkekler tarafından katledildi. Geçen senenin ilk 6 ayında 194 olan kadın ölümlerinin bu yılın ilk altı ayında arttığı görüldü. Hayatını kaybeden 221 kadından 80’ini aile içinden biri tarafından öldürüldü. Bu kadınlardan 37’sinin boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Öldürülen kadınların 125’i ateşli silahla, 47’si ise kesici aletle hayattan koparıldı. Ayrıca 109’u evli, 56’sı bekar, 32’sinin medeni durumu ise belirlenemedi. Kadınların 126’sı kendi evinde, 7’si çalıştığı yerde, 66’sı kamusal alanda öldürüldü.

38 KADIN ÖLDÜ

Öte yandan TKDF, haziran ayı raporunu da paylaştı. Rapora göre 38 kadın katledildi, 1 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınlar en çok hanelerinde ve aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların 19’u aile içinde, 4’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkekler tarafından hayattan koparıldı. Ayrıca kadınların 23’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle öldürüldü.

2024’ÜN İLK 6 AYINDA KADINLARI KİMLER KATLETTİ?

Şüpheli ölüm: 42

Kimliği belirlenemeyen ve tanımadığı erkek: 5

Ailesinin bağlantılı olduğu erkek: 5

Tanıdığı erkek: 26

Aile içinde: 80

Boşanma veya ayrılma aşamasında: 37

Birlikte ilişki yaşadığı: 26