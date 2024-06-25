Yılın Oyunu: Savaş ve Barış

Kültür Sanat Servisi

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Yılın Oyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Savaş ve Barış oldu. Onur Ödülleri ise Göksel Kortay ve Rutkay Aziz’e verildi. Bu yılki ödüller 300’ü aşkın tiyatro oyunu arasından seçildi. Jüri üyeleri arasında jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan yer aldı.

Ödül töreni Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde bugün saat 18:30’da gerçekleştirilecek. Ödüllerden bazıları şöyle:

• Onur Ödülleri: Göksel Koray, Rutkay Aziz

• En İyi Kadın Oyuncu: Zuhal Olcay (Kel Diva) Oyun Atölyesi

• En İyi Erkek Oyuncu: Engin Günaydın (Hücreler) BKM

• Jüri Özel Ödülü: Ayşegül İşsever

• Yılın Oyunu: Savaş ve Barış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

• Yılın Oyuncusu: Engin Alkan (Ölümün Tersi Arzudur) Kadıköy Emek Tiyatrosu

• Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü: Bu Memleket Bizim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet (Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu) Manavgat Belediye Başkanı Dr.Niyazi Nefi Kara

• Uluslararası Barış ve Kardeşlik Ödülü: Romeo ve Juliet (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

• Yönetmenlik Jüri Özel Ödülü: Kosta Kortidis (Çiçekçi Sokağı) Teatro Rudius

• Prof. Dr. Hülya Nutku En İyi Yapım Ödülü: Canavar (İki Tiyatro)