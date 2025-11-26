Yılın son MGK'sı bugün toplanacak: Gündemler neler?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın son toplantısında iktidarın “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürüttüğü süreci ve son gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantıda, 2025 boyunca yürütülen operasyonlar masaya yatırılacak.

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kurula sunacağı değerlendirme olacak.

Kalın’ın, PKK'nin silah bırakmasına yönelik yürütülen temaslar, Suriye’nin kuzeyindeki askeri-siyasal tablo ve Ankara’nın bu süreçte izlediği stratejiye ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

MGK gündemini belirleyen bir diğer başlık ise TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları.

Komisyon üyesi üç milletvekilinin önceki gün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin de toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Meclis komisyonunun rolü ve süreçte gelinen aşamanın, MGK’da yılın son değerlendirmesi kapsamında yeniden tartışılacağı belirtiliyor.