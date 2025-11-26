Yılın son MGK toplantısı başladı

2025 yılının son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Toplantının önemli gündem başlıklarından birinin MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kurula sunacağı değerlendirme olması bekleniyor.

MGK gündemini belirleyen bir diğer başlık ise TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları olacak.

Komisyon üyesi üç milletvekilinin önceki gün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin de toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Meclis komisyonunun rolü ve süreçte gelinen aşamanın, MGK’de yılın son değerlendirmesi kapsamında yeniden tartışılacağı belirtiliyor.