Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu

BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE'de düzenlenen ‘Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı’ yarışmasında kazanan ‘No Access" (Erişim Yok)’ isimli fotoğraf oldu.

İngiliz Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen, Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan belli oldu. Dünyanın dört bir yanından yaban hayatı fotoğrafçılığı ve doğa tutkunlarının oyladığı 25 fotoğraf arasından bu yıl seçilen fotoğraf Ian Wood'un 'No Access' adlı fotoğrafı oldu. Fotoğrafta bir porsuğun duvarda grafitisine baktığı an yer aldı.

Jüri üyeleri, fotoğrafın vahşi yaşamın karşılaştığı zorlukları etkileyici bir şekilde anlattığını belirtti.