Yıllar önce yazılmıştı, bugün operasyon geldi: Tuzlaspor'un vukuatları

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu, ülke futbolunda uzun süredir tartışılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Operasyon kapsamında Diyarbekirspor’a el konulurken soruşturma dosyasında adı geçen kulüplerin geçmişte gazeteci Murat Ağırel tarafından kaleme alınan yazılarda işaret edilen yapılarla örtüşmesi dikkat çekti.

Bu gelişmeler, kamuoyunun hafızasını 2023 ve 2024 yıllarında gazeteci Murat Ağırel’in özellikle Tuzlaspor üzerinden kaleme aldığı yazılara götürdü.

Ağırel, söz konusu yazılarında Tuzlaspor’un iç saha maçlarında olağan dışı bilet fiyatları belirlediğini, Passolig sisteminde satılmış görünen bilet sayılarına rağmen tribünlerin büyük ölçüde boş kaldığını kamuoyuna belge ve verilerle yansıtmıştı.

BAHİS MANİPÜLASYONU İDDİASI

Ağırel’in dikkat çektiği en çarpıcı başlıklardan biri, bazı Tuzlaspor maçlarının yabancı bahis sitelerinde yüksek oranlı ve olağandışı hacimli kuponlara konu edilmesiydi.

Özellikle bir maçta, yabancı IP üzerinden oynandığı belirtilen ve milyonlarca liraya ulaşan tekil bahis kuponu, futbol maçlarının sportif gerçekliğiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle tartışma yaratmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞLERDİ

Bu yazıların ardından Tuzlaspor yönetimi iddiaları reddetmiş, Türkiye Futbol Federasyonu ise konunun yargı mercilerinin yetkisinde olduğunu belirterek doğrudan bir işlem tesis etmemişti. Ancak Ağırel’in kaleme aldığı yazı dizileri sonrası savcılık tarafından resen inceleme başlatıldığı, gazetecinin de elindeki bilgi ve belgeleri adli makamlara sunduğu kamuoyuna yansımıştı.

Bugün gelinen noktada, yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Diyarbekirspor’a el konulması, geçmişte dile getirilen iddiaların soruşturma boyutuna taşındığını ortaya koydu.

"KULÜP ÜZERİNDEN AKLADI"

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, Diyarbekirspor’un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri kulüp hesapları üzerinden akladığı, bu süreçte kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesaplarının kullanıldığı iddia edildi.

Bu operasyon ülke futbolunda uzun süredir konuşulan ancak somut adımlarla desteklenmeyen bahis-kulüp-mali yapı ilişkisini ilk kez bu ölçekte görünür kıldı. Soruşturmanın derinleşmesi halinde, geçmişte kamuoyuna yansıyan başka kulüp ve maçların da mercek altına alınabileceği ifade edildi.